Российская блогерша Федько затмила иностранцев на «Золотом глобусе»

Российская блогерша и актриса Настя Федько посетила церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» в Калифорнии. Она ворвалась на красную дорожку в роскошном наряде, а ролик с ее участием набрал миллионы просмотров, сообщает «Лента.ру» .

25-летняя россиянка сияла на мероприятии в серебристом корсетном платье с юбкой-пачкой. Она собрала волосы в гладкий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых тонах.

Публикация с Федько появилась в официальном TikTok-аккаунте мероприятия. За 10 часов она набрала свыше 5 млн просмотров. В то же время видеоролики с такими топовыми знаменитостями, как Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, набрали 493 тыс. и 263 тыс. просмотров соответственно.

Российские пользователи оставили под снимками блогерши восторженные комментарии. Они пишут, что «поверили в силу интернета» и что «„Золотой глобус“ явно не ожидал таких охватов от русской аудитории».

Между тем Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии Time. В его активе внушительный список наград, включая премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и т. д.

