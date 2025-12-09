Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии Time
Фото - © РИА Новости
Популярный американский актер Леонардо Ди Каприо удостоен звания «Артист года» по версии издания Time, пишет РИА Новости.
В публикации утверждается, что Леонардо ДиКаприо всегда хотел стать актером и это стремление достойно награды «Артист года».
Редакция отмечает, что спустя 30 успешной работы, основанной «преимущественно на нестандартных решениях», публика по-прежнему проявляет интерес к актеру, возможно, даже больший, чем прежде.
В активе Леонардо Ди Каприо внушительный список наград, включая премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США, полученные за выдающуюся мужскую роль в киноленте «Выживший».
Массовый зритель знает Леонардо ДиКаприо по ряду главных ролей, в том числе в фильмах «Титаник» и «Начало».
