сегодня в 20:48

Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии Time

В публикации утверждается, что Леонардо ДиКаприо всегда хотел стать актером и это стремление достойно награды «Артист года».

Редакция отмечает, что спустя 30 успешной работы, основанной «преимущественно на нестандартных решениях», публика по-прежнему проявляет интерес к актеру, возможно, даже больший, чем прежде.

В активе Леонардо Ди Каприо внушительный список наград, включая премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США, полученные за выдающуюся мужскую роль в киноленте «Выживший».

Массовый зритель знает Леонардо ДиКаприо по ряду главных ролей, в том числе в фильмах «Титаник» и «Начало».

