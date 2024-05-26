Вино и шоколад по тендеру: Киев потратил 11,6 млн долларов на «изучение пингвинов»

Украинские власти потратили 11,6 млн долларов на изучение пингвинов в Антарктике, в тендере есть алкоголь и рыба, сообщает радио Sputnik .

Закупка на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций опубликована на украинском тематическом сайте 4 марта этого года.

Заказчиком тендера выступил Национальный антарктический научный центр минобразования и науки страны.

В закупке отмечено, что для матобеспечения требуются красное вино 0,75 л — 168 бутылок, белое вино 0,75 л — 112, а также игристое — 28. Для экспедиции еще понадобились пять наборов для игры в дартс, 70 кг шоколадных батончиков, 140 кг стейков лосося и 42 кг фисташек.