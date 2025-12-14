Вильфанд: жителей Москвы ждет январская погода в воскресенье

В Москве ночью 14 декабря ожидается 6-8 градусов мороза, а днем — от минус 4 до минус 6. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие значения больше соответствует январским показателям термометра, сообщает РИА Новости.