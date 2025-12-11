«Желтый уровень» опасности погоды объявили в Московском регионе 12–13 декабря

«Желтый уровень» погодной опасности объявили на территории столицы и Подмосковья из-за сильного ветра, гололедицы и гололедно-изморозевых отложений, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях будет действовать в регионе с 12:00 до 21:00 пятницы, о гололедице — с 12:00 12 декабря, до 00:00 субботы, о ветре — с 12:00 пятницы до 21:00 13 декабря. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать почти на всей территории ЦФО, кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей (предупреждение о погоде там не требуется).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.