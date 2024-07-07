Вильфанд: в Москве июль 2024 года войдет в топ-5 самых жарких месяцев

В Москве текущий июль может попасть в пятерку самых жарких месяцев в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий июль может попасть в топ-5 самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений, но рекорд самого жаркого периода все-таки не побьет, пишет ТАСС .

«Июль начался действительно с очень жаркой погоды, но все-таки будут и более жаркие месяцы. То, что он войдет в пятерку — это вернее», — сообщил Вильфанд.

По словам специалиста, аномальная жара в начале месяца превышала норму на 7,5 градуса. При этом в 2010 году средняя месячная температура воздуха в июле была еще на 6,5 градуса выше, чем сейчас, поэтому вряд ли текущая погода сможет побить установленный 14 лет назад рекорд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице холодный фронт сменится антициклоном, что приведет к сокращению осадков. При этом аномальной жары не ожидается.