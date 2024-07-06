Синоптик Леус: холодный фронт в Москве сменит антициклон

«Москва: на смену холодному фронту спешит антициклон. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе станет меньше и обойдётся без существенных осадков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при этом в столице будет довольно прохладно, так как температура воздуха днем окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В субботу в Москве и области, несмотря на выглянувшее солнце, ощутимо посвежеет, но все еще будет тепло. Столбики термометров в столице покажут плюс 21 — плюс 24 градуса, в Подмосковье — от плюс 20 до плюс 25.