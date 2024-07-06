сегодня в 07:11

Теплая погода ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Подмосковье и столице, несмотря на выглянувшее солнце, ощутимо посвежеет, но все еще будет тепло, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к гребню антициклона, благодаря чему облака поредеют, осадки маловероятны», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что столбики термометров в Москве покажут плюс 21 — плюс 24 градуса, в Подмосковье — от плюс 20 до плюс 25.

По словам Тишковца, ветер западной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Показания барометров вырастут и составят 750 мм рт. ст.