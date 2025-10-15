сегодня в 04:39

Вильфанд: теплой погоды в России в этом году больше не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в России переходит в зимний режим, сообщает РИА Новости .

По его словам, комфортные температуры не ожидается в ближайшее время даже в южных регионах.

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье», — отметил синоптик.

Обычно такой период наступает с середины октября до 15–20 декабря.

«Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — отметил он.

13 октября в Москве выпал первый снег. Он был мокрым, падал на асфальт, землю и сразу таял.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.