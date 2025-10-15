Вильфанд: теплой погоды в России в этом году больше не будет
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в России переходит в зимний режим, сообщает РИА Новости.
По его словам, комфортные температуры не ожидается в ближайшее время даже в южных регионах.
«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье», — отметил синоптик.
Обычно такой период наступает с середины октября до 15–20 декабря.
«Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — отметил он.
13 октября в Москве выпал первый снег. Он был мокрым, падал на асфальт, землю и сразу таял.
