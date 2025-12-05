Вильфанд рассказал о температурном рекорде 2025 года
2025 год станет одним из трех самых теплых в истории наблюдений за климатом
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что по итогам года глобальная температура однозначно войдет в тройку рекордных значений.
По его словам, это подтверждает устойчивую тенденцию к потеплению, антропогенным фактором и ростом концентрации парниковых газов.
Вильфанд отметил, что аномальное нагревание океана в широтном диапазоне от 60° северной до 60° южной широты продолжается уже почти два года, что является ключевым индикатором накопления тепла в климатической системе.
Феномен Ла-Нинья, оказывающий охлаждающее влияние, в текущих условиях не способен компенсировать общую тенденцию, определяемую парниковым эффектом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.