Вильфанд рассказал о температурном рекорде 2025 года

2025 год станет одним из трех самых теплых в истории наблюдений за климатом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС , что по итогам года глобальная температура однозначно войдет в тройку рекордных значений.

По его словам, это подтверждает устойчивую тенденцию к потеплению, антропогенным фактором и ростом концентрации парниковых газов.

Вильфанд отметил, что аномальное нагревание океана в широтном диапазоне от 60° северной до 60° южной широты продолжается уже почти два года, что является ключевым индикатором накопления тепла в климатической системе.

Феномен Ла-Нинья, оказывающий охлаждающее влияние, в текущих условиях не способен компенсировать общую тенденцию, определяемую парниковым эффектом.

