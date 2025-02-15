Вильфанд рассказал о понижении температуры на следующей неделе

В Москве на следующей неделе похолодает до минус 16 градусов, при этом в южных регионах будет еще холоднее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы», — сказал Вильфанд в беседе с агентством.

Сейчас холодный воздух вторгается в европейскую часть России с севера. Поэтому в субботу ночью в Москве будет минус 9 — минус 11 градусов, а уже во вторник — до минус 16.

В Санкт-Петербурге и областях ЦФО будет на 1-2 градуса холоднее, чем в столице, уточнил Вильфанд.

О грядущем похолодании в Гидрометцентре сообщали 11 февраля.