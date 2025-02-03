Вильфанд рассказал о погоде летом 2025 года

Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких

2025 год может войти в пятерку самых жарких, но не побьет температурный рекорд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет, — сказал синоптик.

По его словам, прогноз не может быть точным и к нему можно относиться скептически.

Ранее Вильфанд рассказал о причинах изменения погоды в предыдущие годы на Земле.