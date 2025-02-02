Вильфанд: в мире начался холодный аналог явления Эль-Ниньо

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на планете наблюдается природное явление Ла-Нинья (холодный аналог Эль-Ниньо), которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, оно влияет на погоду в мире. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что сейчас это явление неинтенсивное.

«Оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и неинтенсивное Ла-Нинья», — сказал Вильфанд.

По его словам, возвращение Эль-Ниньо в текущем году еще не прогнозируется, но оно может быть.

Особенность изменения фаз течений в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы интенсивно уходит в океан, а при Эль-Ниньо — из океана в атмосферу, оно вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды, которая находится в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз Эль-Ниньо было с мая 2023 года по апрель прошлого года, затем явление перешло в нейтральную фазу, но его последствия повлияли на погоду в 2024 году, он стал самым жарким на планете.