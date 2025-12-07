Вильфанд: площадь снега в РФ вырастет до 92% на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе снег ляжет на 92% территории страны, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что с 8 декабря ночные температуры в ПФО будут отрицательными, термометры покажут от минус 4 до минус 9 градусов. А дневная температура снизится до минус 2-7 градусов, поэтому небольшой снег пойдет и сохранится.

«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%», — сказал Вильфанд.

По его словам, снег на азиатской части России уже лежит плотным слоем. При температуре днем в районе 0 градусов он подтаивает, но уменьшается только высота сугробов, а не общая площадь.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве не будет снега как минимум до середины декабря.

