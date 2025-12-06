сегодня в 05:23

Синоптик: снега в Москве точно не будет как минимум до середины декабря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве не будет снега как минимум до середины декабря, сообщает ТАСС .

На следующей неделе выпадут осадки в виде снега в некоторых регионах Московской области.

По его словам, в отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более 1 сантиметра по высоте.

«Устойчивого снежного покрова на горизонте ближайших десяти дней в Москве по-прежнему не видно», — отметил синоптик.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется ближе к концу декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.