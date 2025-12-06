Синоптик: снега в Москве точно не будет как минимум до середины декабря
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве не будет снега как минимум до середины декабря, сообщает ТАСС.
На следующей неделе выпадут осадки в виде снега в некоторых регионах Московской области.
По его словам, в отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более 1 сантиметра по высоте.
«Устойчивого снежного покрова на горизонте ближайших десяти дней в Москве по-прежнему не видно», — отметил синоптик.
Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется ближе к концу декабря.
