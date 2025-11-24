сегодня в 05:43

Вильфанд: экстремально холодной зимы в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура воздуха будет ниже, чем прошлой зимой. По его словам, экстремальных значений не ожидается, сообщает РИА Новости .

Синоптик рассказал, что температура будет существенно ниже, чем зимой 2024–2025 годов.

Жителей столицы ждет чередование холодных и теплых периодов, отметил он.

В начале этой недели погодные условия в столичном регионе будут определяться активным южным циклоном, который будет перемещаться с южной части ЦФО в северную через западные области.

Кроме осадков жителям Москвы следует готовиться к небольшому морозу. Утром 24 ноября в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов.

