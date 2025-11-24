Вильфанд: экстремально холодной зимы в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура воздуха будет ниже, чем прошлой зимой. По его словам, экстремальных значений не ожидается, сообщает РИА Новости.
Синоптик рассказал, что температура будет существенно ниже, чем зимой 2024–2025 годов.
Жителей столицы ждет чередование холодных и теплых периодов, отметил он.
В начале этой недели погодные условия в столичном регионе будут определяться активным южным циклоном, который будет перемещаться с южной части ЦФО в северную через западные области.
Кроме осадков жителям Москвы следует готовиться к небольшому морозу. Утром 24 ноября в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.