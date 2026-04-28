Школьник из Клина стал победителем Всероссийской олимпиады по истории

Одиннадцатиклассник из Клина Никита Попов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, итоги которого подвели 27 апреля в Калининграде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале олимпиады участвовали 356 школьников из 81 региона России. Участники прошли два письменных тура и один устный. Они писали историческое эссе и анализ источника, решали задания по различным темам курса истории, готовили устное выступление и отвечали на вопросы жюри.

Победителем стал ученик 11 класса школы им. Маргариты Калининой округа Клин Никита Попов. Это его вторая победа в финале Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом году он занял первое место по обществознанию.

«Никита, ты показал невероятные знания, трудолюбие и характер. Благодарю педагогов школы, наставников и родителей за поддержку и веру в талант юного земляка. Такие ребята — настоящее золото Клина!» — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников региона в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.