Ефимов: спортивно-оздоровительный комплекс появится на Уржумской улице

На северо-востоке Москвы согласован градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) под возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый современный спортивный объект площадью около 13 тысяч квадратных метров появится в районе Свиблово по адресу: Уржумская улица, земельный участок 1А. Около девяти тысяч квадратных метров будущего здания займет спортивная часть. Такой формат позволит разместить на одной территории места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы, административные помещения», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что проект реализуют за счет частных инвестиций на участке площадью 0,96 га.

Будущий ФОК в Свиблово сделает досуговые и спортивные сервисы более доступными для местного населения. Близость спортивной инфраструктуры к дому играет ключевую роль в воспитании здоровых привычек и ведении активного образа жизни.

В Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что объект удобно интегрирован в действующую транспортную сеть: поблизости находятся станция метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии и остановка городского общественного транспорта. Благодаря такому расположению москвичи смогут доходить до объекта пешком или доезжать на автобусе за несколько минут без утомительных пересадок, что обеспечит максимально удобные условия для систематических занятий спортом.

Градостроительный план земельного участка выступает одним из ключевых документов при возведении объектов. В нем фиксируется исчерпывающая информация о допустимом использовании территории и предельных параметрах застройки для конкретного здания.

Создание в столице социальных объектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».