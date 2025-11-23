Стало известно, какой будет погода в Москве в начале новой недели

В начале следующей недели погодные условия в столичном регионе будут определяться активным южным циклоном, который будет перемещаться с южной части ЦФО в северную через западные области. Ночью 24 ноября под влиянием теплого фронта выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, кое-где возможен ледяной дождь и образование гололеда, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, кроме осадков жителям Москвы следует готовиться к небольшому морозу. Утром 24 ноября в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов.

Днем область окажется под воздействием теплого сектора циклона, приносящего обильные дожди и теплые воздушные массы. Температура превысит средние ноябрьские показатели на 5–6 градусов, а количество осадков местами достигнет 8–13 мм, что почти равно четверти месячной нормы. В итоге днем воздух прогреется от плюс 4 до плюс 6 градусов.

Перемещение циклона будет сопровождаться сильным ветром, ночью — юго-восточным, днем — юго-западным, с порывами до 10–15 м/с, а также падением атмосферного давления.

«Если сегодня (23 ноября — ред.) около полудня атмосферное давление в Москве составляет 754 мм рт. ст., что выше нормы, то ровно через сутки показания барометров упадут до 738 мм рт. ст., а ближе к вечеру давление вновь устремится вверх», — сообщил Леус.

В поздний вечер понедельника столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Дожди станут кратковременными и перейдут в мокрый снег, после чего прекратятся. Утром 25 ноября в городе образуется гололедица, температура опустится до 0…-2 градусов. Днем осадков не ожидается, температура немного превысит нулевую отметку.

Из-за таких погодных условий на дорогах будет очень скользко. Синоптик попросил автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на улице.

Ранее сотрудники МЧС РФ по Москве дали экстренное предупреждение по погоде в связи с приближающимся ледяным дождем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.