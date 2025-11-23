Экстренное предупреждение: в Москве ожидается ледяной дождь и гололедица

В связи с приближением зоны теплого атмосферного влияния, в период с 23:00 23 ноября до 08:00 24 ноября в некоторых районах Москвы возможно налипание мокрого снега. Кое-где — образование ледяного дождя и гололеда, в связи с этим, сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве предупреждают горожан и гостей столицы о необходимости быть предельно внимательными.

Из-за ухудшения погодных условий в российской столице ожидается образование гололедицы на дороге. В связи с чем, во время управления автомобилем в сложных метеорологических условиях рекомендуется сбавить скорость до минимальных значений и увеличить боковой интервал, а также дистанцию между транспортными средствами.

Горожан и гостей столицы просят отказаться от резких движений на дороге — обгонов и перестроений, а также не рекомендуют ставить машину на стоянку рядом с насаждениями.

Пешеходам при передвижении по улице рекомендовали обходить стороной рекламные конструкции и неустойчивые объекты, не искать защиты под деревьями. Всех взрослых попросили не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости за экстренной помощью можно обратиться по телефонам «101» или «112», а также по единому номеру телефона доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров попробует установиться в Москве уже в третий раз.

