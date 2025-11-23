Леус: зима в третий раз пытается сформировать снежный покров в Москве

Снегопад, прошедший в Москве и области ночью 23 ноября, способствовал появлению небольшого снежного слоя. Это уже третья попытка зимы установить стабильный снежный покров в столице, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеостанции ВДНХ, к 09:00 воскресенья высота снега в Москве достигла одного сантиметра. В некоторых районах Новой Москвы зафиксировано до трех сантиметров снежного покрова.

Наибольшая высота снежного покрова в Подмосковье отмечена в Кашире и Дмитрове, где она составляет пять сантиметров.

Дневное солнце, пробивающееся сквозь облака, приведет к постепенному таянию снега, а 24 ноября дожди и потепление окончательно уничтожат его.

Самый глубокий снег в европейской части России в настоящее время наблюдается в поселке Ираель, расположенном в Сосногорском районе Республики Коми, где высота снежного покрова достигает 37 сантиметров.

Ранее синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о том, что 23 ноября в городе будет наблюдаться гололедица. В связи с этим пешеходам и автомобилистам следует быть максимально внимательными на улице.

