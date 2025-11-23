Гололедица будет в Московском регионе 23 ноября

Днем 23 ноября в Москве и области ожидается от -2 до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -3 до -1 градуса. Будет облачная погода, снег. Утром местами гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что Московский регион накрыло первым снегопадом за эту зиму. Самые интенсивные осадки заметили на юго-востоке и востоке российской столицы, где земля за короткий срок была покрыта плотным слоем снега.

