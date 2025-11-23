Жители Москвы и Подмосковья делятся в соцсетях снимками снежных улиц
Московский регион накрыло первым снегопадом в этом сезоне. Как сообщают корреспонденты РИА Новости, наиболее интенсивные осадки наблюдались на юго-востоке и востоке столицы, где земля быстро покрылась плотным снежным покровом.
В северных районах Москвы снегопад был менее интенсивным, создав лишь легкое снежное покрывало. Подмосковье также встретило первый снег, хотя его интенсивность отличалась в разных районах.
Москвичи активно делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных улиц и первых снеговиков, появившихся во дворах. Однако, по прогнозам синоптиков, наслаждаться зимним пейзажем придется недолго.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил, что из-за сохраняющихся положительных температур выпавший снег быстро растает, а в субботу ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололедица.
