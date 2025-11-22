сегодня в 14:41

Жителей Подмосковья предупредили о гололедице и мокром снеге 22–23 ноября

Неблагоприятные метеорологические явления обрушатся на Подмосковье 22–23 ноября. Ожидается отложение мокрого снега, на дорогах появится гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Период предупреждения о непогоде продлится с 18:00 22 ноября до 08:00 23 ноября. Местами в регионе будет идти мокрый снег. Также прогнозируется гололедица.

В ведомстве призвали жителей быть аккуратнее и соблюдать меры безопасности. В случае необходимости надо звонить по номеру 112.

В Московском регионе в субботу температура составит плюс 2 — плюс 4 градуса. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

