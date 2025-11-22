Облачно и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется облачная погода, температура составит плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.