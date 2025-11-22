Облачно и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется облачная погода, температура составит плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами пройдут небольшие осадки.

Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Утром в субботу идет незамерзающий дождь, влажность — 96%. Атмосферное давление находится на показателе в 747 мм рт. ст.

