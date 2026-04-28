В Подмосковье 27 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 27 апреля на территории гослесфонда Московской области не зарегистрировано. С 28 по 30 апреля в регионе прогнозируется I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, в ближайшие дни температура воздуха составит от 0 до плюс 6 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 2 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, сильный порывистый ветер с возможными шквалами, местами ожидаются дожди и снег.

28, 29 и 30 апреля на всей территории Московской области установится I класс пожарной опасности. Это самый низкий уровень, однако жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.