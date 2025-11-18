Видновская гимназия получила федеральный знак качества образования

Видновская гимназия Ленинского городского округа удостоилась общероссийского знака качества образования. Престижная награда была присвоена в рамках нового проекта «Знак качества для образовательных организаций», который оценивает объективность образовательных результатов и прозрачность системы оценивания по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проект „Знак качества для образовательных организаций“ был запущен с целью создания системы идентификации и поощрения лучших образовательных практик. Основная задача проекта — не только выявить школы с высокими академическими показателями, но и создать реестр образовательных учреждений, чей опыт может быть тиражирован в других регионах России», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

В рейтинг лучших образовательных учреждений Московской области вошли 107 школ. Проект реализуется по двум ключевым направлениям: «Высокие образовательные результаты» и «Высокая культура оценивания». Знак качества получили 30 школ Московской области, включая Видновскую гимназию, из вошедших в рейтинг 330 школ страны по направлению «Высокие образовательные результаты». Также отмечены еще 77 образовательных учреждений региона из 970 школ страны, получивших знак качества по направлению «Высокая культура оценивания».

Видновская гимназия является флагманской школой округа. Получение знака качества в рамках общероссийского проекта свидетельствует о поступательном развитии образовательной системы Ленинского округа и соответствует стратегическим задачам по повышению качества образования в муниципалитете.

Проект позволит выстроить систему обмена опытом между образовательными учреждениями и станет дополнительным стимулом для профессионального развития педагогических коллективов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.