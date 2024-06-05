Видео: Воробьев показал стенд Подмосковья с роботом Женей на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале показал видео с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где гостей подмосковного стенда встречали 4-метровый робот-трансформер и говорящий робот Женя — помощник по вопросам ЖКХ.

«Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», — написал Воробьев в описании к ролику с ПМЭФ.

На кадрах видно, как гости подмосковного стенда фотографируются с роботом Женей в образе сантехника, который готов ответить на любые вопросы, связанные с ЖКХ.

Губернатор Подмосковья отметил, что в рамках форума участников ждут также переговоры о новых проектах, которые создадут в регионе рабочие места и пополнят налогами бюджет.

Ранее в Сети появились фотографии с четырехметровым роботом-трансформером, который стоит на входе подмосковного стенда на ПМЭФ. Его собрали из деталей будущих внедорожников, произведенных в Московской области.