Как представлена Московская область на ПМЭФ-2024
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Стенд Московской области начал работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), главной его фишкой являются роботы, один из которых собран из запчастей будущих внедорожников, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области