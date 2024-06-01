Видео: в Подмосковье ураганный ветер оторвал крышу и повалил деревья

Первый день лета в Москве и Московской области заканчивается под штормовое предупреждение от МЧС РФ по столице в связи с резким ухудшением погоды — местами ожидается усиление ветра до 15 м/с, гроза, ливень и град, сообщила пресс-служба ведомства.

Тем временем, жители столицы и Подмосковья делятся в Сети видео последствий обрушившегося на регион урагана. Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видны сильные потоки воды и штормовой ветер, наклоняющий к земле деревья. В Telegram-канале SHOT опубликованы кадры оторванной ветром крыши в Серпухове. В некоторых районах выпал крупный град.

Чрезвычайное ведомство предупреждает москвичей и гостей столицы, что неблагоприятная погода сохранится примерно до 23:00 субботу, 1 июня. В это время горожан и туристов просят не покидать дома, а автомобилистов быть предельно внимательными на дороге — соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, не нарушать скоростной режим и не парковаться вблизи деревьев и аварийных строений.

В случае необходимости звонить можно по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Накануне на севере Москвы прошел сильный ливень. Из-за потоков воды некоторые автомобили наполовину утонули.