Автомобили ушли под воду из-за мощного ливня на севере Москвы

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SHOT: серьезный потоп после ливня произошел в Москве

Десятки автомобилей ушли под воду после сильного ливня на севере столицы, а ураганный ветер повалил деревья. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает SHOT .

На улице Менжинского автомобиль стоял на светофоре, когда на него упало дерево. Водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство.

На Лобненской улице в жилом комплексе «Дмитровский парк» затопило подземную парковку и придомовую территорию. Десятки автомобилей частично ушли под воду.

Столичные коммунальщики устраняют последствия непогоды. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.