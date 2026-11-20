Первокурсники Ступинского техникума имени А. Т. Туманова Матвей Горпинчук и Максим Овчинников 19 ноября заняли первые места в своих весовых категориях на турнире по боксу проекта «УниверЛига Регионов», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования прошли в Московской государственной академии физической культуры. Матвей Горпинчук и Максим Овчинников выступили против участников из других вузов и колледжей региона и оба стали победителями в своих весовых категориях.

«Победы Матвея и Максима — это закономерный результат системной работы по направлению «Спорт — норма жизни» и отличная мотивация для других студентов техникума», — отметила руководитель физического воспитания техникума Анна Россихина.

Студенты готовились к турниру при поддержке тренерского штаба и администрации техникума. По словам Россихиной, учебное заведение уделяет большое внимание развитию массового студенческого спорта и созданию условий для самореализации молодежи.

Проект «УниверЛига Регионов» направлен на развитие студенческого спортивного движения в Московской области и привлечение талантливых спортсменов в сборные команды региона.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.