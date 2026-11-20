Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с гимнастическим клубом «Спартак» открылся на территории лицея № 4 в Люберцах. Это девятый спортивный объект, созданный в округе на принципах государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Комплекс площадью 900 кв. м рассчитан на пять тысяч посещений в месяц. Его построили за 11 месяцев, начав работы в четвертом квартале 2025 года. В первой половине дня здесь будут проходить уроки физкультуры для лицеистов, в остальное время — занятия спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и хореографией.

Манеж стал девятым объектом программы строительства быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов на принципах государственно-частного партнерства в Люберцах. Ранее такие объекты появились на территориях гимназии № 5, лицеев № 4 и № 12, школ № 21 и № 42, в поселке Калинина, на стадионах «Балятино» и «Искра».

Всего в Подмосковье построили 17 подобных комплексов: девять в Люберцах, шесть в Балашихе, по одному в Королеве и Подольске.

В Балашихе объекты созданы на базе спорткомплекса «Орион», Академии футбола В. Кулешова, арены «Пехорка», гимназий № 3 и № 8, школы № 30. В Королеве универсальный манеж расположен на территории школы № 2, в Подольске футбольный манеж построен на базе спорткомплекса «Витязь».

Программа развивает спортивную инфраструктуру и повышает доступность занятий, в том числе для школьников. Она способствует достижению цели Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года — увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.