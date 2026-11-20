Депутаты совета депутатов городского округа Лыткарино посетили детскую поликлинику Лыткаринской больницы в Международный день педиатра. Гости поблагодарили врачей за заботу о здоровье юных жителей города.

«Педиатр — это первый врач в жизни каждого из нас. Он не только лечит болезни, но и помогает родителям правильно заботиться о малыше, следит за его ростом и развитием, вовремя замечает тревожные сигналы. Это огромная ответственность и ежедневный труд, требующий полной самоотдачи», — отметила заведующая детской поликлиникой Лыткаринской больницы Наталья Чернобривец.

Депутаты подчеркнули, что работа педиатра требует не только медицинских знаний, но и терпения, чуткости, умения находить общий язык с ребенком и его родителями. Они отметили важность возраста от 0 до 18 лет для формирования физического и психологического благополучия человека.

Руководство больницы поблагодарило депутатов за визит и теплые слова, отметив значимость внимания и поддержки со стороны представителей власти для медицинских работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.