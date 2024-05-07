Видео покушения на принца Саудовской Аравии оказалось фейком

Появившееся в Сети видео, на котором, как утверждалось, запечатлено покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, оказалось фейковым. На кадрах показан пожар в двух машинах, который произошел еще в марте 2024 года, сообщает Life.ru .

Утром вторника, 7 мая, несколько иностранных СМИ и интернет-ресурсов стали распространять информацию о покушении на саудовского принца. Турецкая газета Yeni Şafak заявляла, что Салман жив, однако в результате покушения есть «много погибших» среди его охранников.

В свою очередь портал Sarah News утверждал, что принц погиб при подрыве его кортежа. Сайт также публиковал кадры горящей машины, утверждая, что видео снято с места покушения на Салмана.

Вскоре соответствующие кадры опровергли в соцсетях. Видео датировано еще серединой марта и было снято при иных обстоятельствах — на кадрах, как заявили в Сети, изображены две горящие машины на автостраде Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.