сегодня в 13:16

В московском метро на БКЛ стартовал парад поездов

На Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице начался парад поездов в честь Дня рождения метро. Пассажиры 18 и 19 мая смогут проехать в девяти парадных составах, сообщает пресс-служба Дептранса города.

На параде будут представлены ретропоезд «Сокольники», «Еж3», «Москва-2024» и других. Впервые участниками мероприятия станут два новых состава.

Парад поездов является визитной карточкой Дня рождения столичной подземки. Поезда будут ходить против часовой стрелки с 09:00 до 20:00.

Московский метрополитен — самый популярный транспорт столицы. За 13 лет в городе открыли 112 новых станций метро и МЦК.