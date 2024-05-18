Приглашение России в Нормандию вызвало вопросы на Западе

У союзников Франции возникли вопросы после приглашения России принять участие в памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как пишет американское издание Politico, западные чиновники обеспокоены в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с РФ.

Организацией памятной церемонии занимается французская организация «Миссия освобождения». В апреле она сообщила о приглашении российской делегации, но без главы государства Владимира Путина. При этом организация не уточнила, какие чиновники вошли в список гостей и приняла ли Москва приглашение Парижа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Он предположил, что информация о приглашении со стороны Парижа может быть «уткой» или слухами.