В Кремле ответили на слухи о приглашении РФ на 80-летие высадки союзников
Песков: Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что Кремль не знает причины этих заявлений. Он предположил, что информация о приглашении со стороны Франции может быть «уткой» или слухами.
«Мы ничего официального на этот счет не получали», — добавил Песков.
Ранее радиостанция Europe 1 заявила, что Франция может пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.
В декабре 2023 года президент Эммануэль Макрон сообщал, что российского лидера Владимира Путина также могут пригласить на праздничные мероприятия.