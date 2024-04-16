В Кремле ответили на слухи о приглашении РФ на 80-летие высадки союзников

Песков: Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что Кремль не знает причины этих заявлений. Он предположил, что информация о приглашении со стороны Франции может быть «уткой» или слухами.

«Мы ничего официального на этот счет не получали», — добавил Песков.

Ранее радиостанция Europe 1 заявила, что Франция может пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.

В декабре 2023 года президент Эммануэль Макрон сообщал, что российского лидера Владимира Путина также могут пригласить на праздничные мероприятия.