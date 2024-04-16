Франция может пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Франция может пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, сообщает радиостанция Europe 1 .

Ранее в декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Высадка в Нормандии или операция «Нептун» — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года («День Д») в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии.

В высадке участвовали 156 тыс. солдат. Она стала крупнейшим морским десантом за всю историю Второй мировой войны и дала старт освобождению Западной Европы от нацисткой оккупации.