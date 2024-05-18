«Я боюсь, мне хуже и хуже»: молодого парня до смерти избили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле палками по голове жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. Перед смертью мужчина успел записать видео с просьбой о помощи, сообщает «е1.ru» .

Трагедия произошла днем 29 апреля около общежития на улице 7-й квартал. Еще находясь в сознании, молодой мужчина записал видео и отправил своим знакомым.

«Пожалуйста, вызови мне скорую. Я не могу, мне плохо. Я реально болею и мне плохо, я боюсь. Мне все хуже и хуже, и лучше не становится», — говорит Олег на видеозаписи.

Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего в больницу. В медучреждении Олег впал в кому и скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого, однако, по мнению друзей Олега, его избивали как минимум трое мужчин.