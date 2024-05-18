Грузооборот российских морских портов за четыре месяца упал до 288 млн т

Грузооборот морских портов России в январе–апреле этого года сократился на 4,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Интерфакс» .

Показатель 2024 года составил 288,4 млн тонн. Помимо этого, перевалка сухих грузов упала на 3,4%, до 141,8 млн тонн.

Также на 5,1 сократилась перевалка наливных. В сегменте сухих грузов перевалка угля снизилась на 15%, до 59,5 млн тонн, черных металлов — на 9%.

В сегменте наливных грузов объем перевалки нефти составил 92,6 млн тонн, перевалка сжиженного газа увеличилась на 2,7%.

Евросоюз и США в рамках санкций в отношении России закрыли свои порты для захода судов под флагом РФ. Ни один корабль под российским флагом, принадлежащий или используемый в интересах РФ, не получит разрешения на швартовку.