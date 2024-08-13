Въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью закрыли

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Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт для обеспечения безопасности граждан, сообщил глава района Андрей Миськов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что обстановка остается напряженной. «В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — написал Миськов.

По его словам, бойцы самообороны проследят за порядком в населенных пунктах и проконтролируют сохранность имущества.

Ранее мирный житель пострадал при массированном обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинских сил, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.