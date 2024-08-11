Мирный житель пострадал при массированном обстреле Шебекина в Белгородской области

сегодня в 10:24

Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом

Мирный житель пострадал при массированном обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинских сил, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотники ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшую женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног. В результате атаки ВСУ загорелись кровля дома и одна из квартир. Пожарно-спасательные расчеты ликвидируют возгорание.

Глава региона отметил, что еще один украинский беспилотник атаковал квартиру в другом многоквартирном доме. Спасатели ликвидируют очат возгорания. В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла и повредил фасад многоэтажки при атаке на квартиру в жилом доме.

Губернатор добавил, что еще один БПЛА украинской армии атаковал частный дом. В результате повреждения получили кровля, окна и припаркованная вблизи домовладения «ГАЗель». На местах ЧП работают спецслужбы.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что бронированный ВСУ из 10 американских боевых машин пехоты Bradley заметили около населенного пункта Плехово в Белгородской области.