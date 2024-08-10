Ударный кулак ВСУ из 10 БМП Bradley заметили у белгородского села Плехово

Бронированный кулак украинских сил из 10 американских боевых машин пехоты Bradley заметили около населенного пункта Плехово в Белгородской области. Село расположено в нескольких сот метрах от госграницы, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Противник проявил активность еще на одном участке границы с РФ в районе н. п. Плехово, что южнее райцентра Суджа. Местные речушки не представляют проблем для бронетехники, ни тем более, для ДРГ», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что населенный пункт Плехово, вероятно, находится под контролем украинских сил. Переброска ударного кулака ВСУ угрожает российским подразделениям, которые ведут боевые действия в районе курского города Суджа.

Военкор добавил, что после ввода резервов ВС РФ бойцы ВСУ пытаются вклиниться в стык Курской и Белгородской областей, отвлекая этим российские подразделения в других горячих участках.

Ранее полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая маскируется под священнослужителей.