Диверсанты ВСУ прибыли в Белгородскую область под видом священников

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Полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионно-разведывательную группу украинских сил, которая маскируется под священнослужителей, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Ориентировку разослали отделы полиции всех районов региона. Согласно документу, украинские боевики могут представляться священнослужителями.

В субботу ряд военных TG-каналов сообщали, что бойцы 252-го батальона ВСУ записали видео у здания Порозовского сельского клуба в Белгородской области. При этом дата съемки неизвестна.

Как сообщают российские военкоры, ВСУ записали видео в белгородском селе Пороз лишь в «пиар целях». Украинские военнослужащие записали короткое видео с национальными флагами и оперативно покинули российскую территорию.

Ранее российские десантники опровергли информацию о бойцах ВСУ, которые зашли в село Пороз Белгородской области.