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«Архангел спецназа»: ВСУ не заходили в поселок Пороз под Белгородом

Информация о противнике, который зашел в село Пороз Белгородской области, неверна, сообщается в Telegram-канале военнослужащих ВДВ «Архангел спецназа Z».

Село Пороз находится на границе региона.

«В данный момент в н. п. Пороз противника нет и не было, все тихо», — говорится в Telegram-канале.

Утром в субботу ряд TG-каналов сообщал о том, что передовые отряды ВСУ якобы вошли в поселок Пороз Белгородской области и закрепились там.

Ранее украинцы атаковали село Ясные Зори в Белгородской области. В результате нападения два человека были ранены.