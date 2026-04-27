Ветврач Фроленко объяснила причины «тыгыдыков» у кошек

Ветеринарный врач Елена Фроленко рассказала, почему кошки устраивают ночные «тыгыдыки» и делают «кусь». Такое поведение связано с природной активностью и переизбытком энергии, сообщает Газета.ru .

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — объяснила Елена Фроленко.

«Тыгыдык» может сопровождаться резкими прыжками, сменой траектории и даже кульбитами. Иногда такие забеги заканчиваются «кусь» — легким покусыванием руки. По словам специалиста, причиной может быть перевозбуждение, азарт игры или попытка привлечь внимание. Некоторые кошки также носятся после туалета, помечая территорию запахом желез на лапах.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — сказала ветврач.

Если «кусь» сопровождается шипением и прижатыми ушами, это может указывать на стресс или плохое самочувствие. В таком случае стоит понаблюдать за питомцем и при необходимости обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

