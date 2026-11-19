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Ветеринары проверили прибывшую из Тверской области в Дубну лошадь Снежану

Белая лошадь Снежана прибыла из Тверской области в хозяйство в Дубне. Ветеринары осмотрели животное и проверили документы — замечаний не выявили, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцы Снежаны уведомили местную государственную ветеринарную станцию о прибытии лошади. Перемещение между регионами предварительно согласовали со специалистами Россельхознадзора.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья оценили общее состояние животного, измерили температуру тела, частоту пульса и дыхания, осмотрели корпус и конечности. Ветеринары также считали данные индивидуального микрочипа и сверили их с информацией в компоненте «Хорриот» федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Состояние Снежаны не вызвало замечаний, сопроводительные документы соответствовали требованиям.

Такие проверки помогают контролировать состояние животных и предупреждать занос инфекционных заболеваний. Микрочип позволяет подтвердить идентификационные данные и сверить их с ветеринарными документами. Кроме того, специалисты проверяют наличие необходимых профилактических обработок и вакцинаций.

Минсельхозпрод Московской области напомнил владельцам о необходимости своевременно уведомлять Госветслужбу о прибытии животных в регион. Это нужно для контроля ветеринарного благополучия и соблюдения законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.