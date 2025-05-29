Ветеринары проведут 460 вакцинаций питомцев в СНТ и селах Подмосковья в июне

С апреля и до осени в Подмосковье проходят выездные вакцинации домашних питомцев, преимущественно, в отдаленных населенных пунктах, садовых товариществах и деревнях. Таким образом, владельцы могут вакцинировать животное против бешенства и других болезней, а также зарегистрировать его в едином региональном Реестре, не посещая ветклинику. Так, в июне ветеринары Госветслужбы проведут более 460 выездов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В мобильных ветеринарных пунктах можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом «Рабикан», а за дополнительную плату — комплексными вакцинами против болезней животных.

Подходящий препарат помогут подобрать специалисты, учитывая вид, породу, возраст и индивидуальные особенности питомца. Также доступна процедура регистрации — это обязательное требование для взрослых собак, которых не поставили на учет ранее, и для щенков — их зарегистрировать необходимо в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев. Все данные о животном и контактная информация хозяина будут отображаться в системе, это позволит вернуть питомца домой гораздо быстрее, если он убежит или потеряется.

Актуальный график и время проведения выездных вакцинаций на территории региона в июне опубликован на официальном сайте министерства с разбивкой по Территориальным ветеринарным управлениям.

1 июня специалисты будут работать в Наро-Фоминском округе в деревне Алабино, в поселке Селятино, в Егорьевске в деревнях Дмитровка, Тимохино, Княжево и других, в Люберцах в СНТ «Зезино» и СНТ «Марусино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.