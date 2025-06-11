Ветеринары продолжают раскладывать вакцину против бешенства в округах Подмосковья

Для предотвращения распространения очагов бешенства региональная Государственная ветеринарная служба продолжает кампанию по оральной вакцинации основных носителей вируса — диких лисиц. Профилактические мероприятия ведутся и в Сергиево-Посадском городском округе, где на днях специалисты ветеринарной станции совместно с сотрудниками АО «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское» разложили свыше 1,6 тыс. брикетов вакцин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ветеринары отмечают, что помощь профессиональных охотников в таком деле необходима — они более точно выявляют следы и места обитания диких плотоядных животных.

Сама приманка изготовлена в виде брикета, который проглотить невозможно, можно только раскусить. Животное, почуяв запах, раскусывает его, за счет чего вакцина попадает на слизистую ротовой полости, а далее в организм. На 21 день после вакцинации формируется иммунитет против бешенства продолжительностью до 12 месяцев.

Вакцинировать домашнего питомца против данного заболевания можно бесплатно в государственных клиниках препаратом отечественного производства «Рабикан». Задать все вопросы по части ветеринарии и записаться на прием можно по телефону регионального кол-центра: 8 (495) 668-01-25.

Операторы принимают звонки ежедневно с 9:00 до 21:00, в остальное время поможет с записью и проконсультирует по другим вопросам электронный помощник «Вита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.